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В местных органах военного управления проведены мероприятия по противодействию коррупции

Рассмотрены вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства и формирования антикоррупционной культуры среди военнослужащих.

Фото : МО РК21 сентября 2018, 20:11

В целях предупреждения, профилактики коррупционных правонарушений в период призывной кампании «Осень-2018» Департаментами по делам обороны города Астана, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей проведены мероприятия, направленные на недопущение коррупционных проявлений среди военнослужащих и призывного контингента, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В ходе совещаний рассмотрены вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства в местных органах военного управления, формирования антикоррупционной культуры военнослужащих к любым правонарушениям в армейской среде. В целях повышения эффективности работы в данном направлении органами местного военного управления ведется контроль граждан, прибывших на призывную комиссию, разъясняется порядок обращения в соответствующие органы в случае столкновения их с фактами коррупционных проявлений.

В мероприятиях приняли участие представители Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции и военной полиции ВС РК.


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