Британцы посмотрели «Дом-2» и ужаснулись

Особое негодование вызвал факт того, что продюсеры проекта выложили потасовку женщин в соцсети, и ее посмотрели миллионы пользователей.

В Британской прессе выразили возмущение дракой участниц российского реалити-шоу «Дом-2». Особое негодование вызвал факт того, что продюсеры проекта выложили потасовку женщин в соцсети, и ее посмотрели миллионы пользователей, сообщает Газета.Ru.

Как передает The Sun, журналистов возмутила драка, случившаяся на одном из выпусков проекта. В указанном эпизоде одна из участниц в припадке ревности набросилась на другую девушку и начала ее избивать. 25-летняя Татьяна Блюменкранц накинулась на 24-летнюю Марию Петрю после того, как узнала, что ее супруг провел романтический ужин с Марией.

Услышав шум, другие участники бросились разнимать дерущихся. Один из мужчин попытался оттащить Татьяну, однако она продолжала сопротивляться и пинала ногами Марию. Затем к месту событий подбежал ее обличенный в неверности муж, который схватил свою благоверную за шею, пытаясь ее отцепить от объекта нападения. Через некоторое время девушек все-таки удалось утихомирить.

Британских журналистов очень удивило и возмутило то, что продюсеры шоу опубликовали эпизод в соцсетях, где его посмотрели «миллионы людей».

Негодование британцев не совсем понятно, так как подобные эпизоды случаются на «Доме-2» чуть ли не с самой его премьеры. По всей видимости, журналисты каким-то образов только сейчас добрались до официальных аккаунтов проекта в соцсетях.

«Дом-2» — рекордное по продолжительности шоу на российском телевидении. Его премьера состоялась 11 мая 2004 года, и с тех пор проект транслируется без перерывов. За время существования программы вышло уже более 5 тыс. выпусков.

В разное время ведущими шоу были Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак, Ольга Бузова. Дольше всех в проекте держится Ксения Бородина, которая вела выпуски еще в 2004 году.

Проект стал более скандальным продолжением шоу «Дом» на ТНТ, который выходил с июля по ноябрь 2003 года. Создатели реалити-шоу изменили его название и формат передачи на более откровенный и провокационный. Это привело к большому коммерческому успеху, и в течение 14 лет существования «Дома-2» речь о закрытии телешоу даже не заходила. Наивысший рейтинг проекта был зарегистрирован в 2012 году, когда доля аудитории достигла 12%. В последние годы доля «Дома-2» колеблется в пределах 8% — 9,5%.

Реалити-шоу неоднократно подвергалось критике многими общественными деятелями, журналистами, писателями и политиками. Еще в 2005 году депутаты комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы написали обращение на имя генпрокурора Владимира Устинова с требованием закрыть проект и привлечь ведущую Собчак к уголовной ответственности «за сутенерство».

В июле этого года стало известно, что «Дом-2» сменит место прописки. Московские власти уведомили о скором сносе съемочной площадки популярного реалити-шоу «Дом-2». На месте основной площадки «Поляна» будет проведена автомагистраль, соединяющая Саларьево и деревню Марьино в Новой Москве. В течение двух месяцев власти столицы предоставят владельцу на выбор новый участок земли или денежную компенсацию. Московская Градостроительно-земельная комиссия под председательством мэра города Сергея Собянина приняла такое решение еще в начале года.

Согласно постановлению комиссии, на эту территорию был установлено право ограниченного пользования чужим земельным участком в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса России. Московские власти подтвердили информацию о сносе съемочной площадки «Дома-2».

«Да, снос планируется, — приводит слова представителя пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы ТАСС.— Это единственная площадка, через которую проходит трасса. Данные земли и нежилые строения принадлежат компании «ЕТК-Инвест». Они был уведомлены об изъятии земли в законном порядке».

Один из бывших участников шоу Рустам Солнцев после информации о сносе съемочной площадки призвал телеведущих Викторию Боню, Ольгу Бузову и Алену Водонаеву, которые в прошлом были задействованы в проекте, «встать грудью на защиту шоу».

«Я против, и вот мой призыв, мой крик, мой зов от самого сердца, — цитирует Солнцева ФАН. — Три обнаженные легенды «Дома-2». Присоединяйтесь, девчонки!»

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