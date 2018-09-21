Казахстанец взял «серебро» на ЧМ по дзюдо

За титул Серикжанов боролся против действующего чемпиона мира японца Хифуми Абе.

В Баку продолжается чемпионат мира по дзюдо. Во второй день соревнований казахстанец Ерлан Серикжанов сенсационно стал серебряным призером, сообщает SportX.kz.

Серикжанов, выступающий в весовой категории до 66 кг уверенно дошел до финала. Сначала он досрочно победил Жуниора Карлоса из Мозамбика, а затем одолел Баруха Шмаилова из Израиля. В третьем круге казахстанец оказался сильнее Вадима Бунеску из Молдавии.

В четвертьфинале нашего спортсмена ждала упорная схватка против монгола Херлена Ганболда. Основное время завершилось вничью, и лишь в дополнительное Серикжанов вырвал победу. Похожий поединок он провел и в полуфинале. Ему вновь противостоял представитель Израиля Таль Фликер. Казахстанец завершил поединок удачным приемом и вышел в финал.

За титул Серикжанов боролся против японца Хифуми Абе. Японец являлся действующим чемпионом мира, и был настроен выиграть второй чемпионат мира подряд. Абе активно начал схватку и спустя одну минуту поймал казахстанца на прием и бросил его на спину — чистая победа японца. Абе отстоял свой титул, а Серикжанов стал серебряным призером. Бронзовыми призерами стали украинец Георгий Зантарая и Ан Бауль из Южной Кореи.

Интересно, что параллельно в соревнованиях у женщин в весовой категории до 52 кг чемпионкой мира стала родная сестренка Хифуми Абе, Ута Абе.

Добавим, что в первый день чемпионата мира бронзовую медаль в копилку сборной Казахстана принесла Галбадрах Отгонцэгцэг.

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