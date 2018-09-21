Костанай останется без воды

К социальным учреждениям 25 сентября городские службы обещают организовать подвоз воды.

Краны в областном центре будут перекрыты целые сутки. Специалисты говорят, что в городе больше 70% трубопроводов изношены, что сказывается на качестве воды. Директор ГКП «Костанай — Су» Еркебулан Файзулаев уточняет, что дезинфекцию провести необходимо, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Жители города делают запасы воды уже сейчас. К социальным учреждениям 25 сентября городские службы обещают организовать подвоз воды.

Привычную дозу гипохлорита увеличат в два раза. В день гиперхлорирования детские сады закроются, а в школах сократят уроки. Ученикам рекомендовано приходить с бутербродами. Готовить в столовых не будут. В отдельные организации предусмотрен подвоз воды.

«В обязательном порядке медицинские учреждения и больницы. Туда мы будем в первую очередь подвозить воду. При необходимости, если какая-то школа объявит, что нужно довезти воду, то мы тоже обеспечим подвоз воды. Это временное неудобство всего лишь на сутки. 26 сентября уже будет нормальная вода, к вечеру», - сообщил директор ГКП «Костанай - Су» Еркебулан Файзулаев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!