За полгода в Казахстане угнано 360 машин
Это на 3,2% больше, чем в прошлом году.
Фото : AvtoPravilo.ru21 сентября 2018, 21:37
За шесть месяцев 2018 года в Алматы зарегистрировано больше всего угонов автомобилей по стране, передает inAlmaty.kz.
По данным комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокураторы РК, только за шесть месяцев 2018 года в Казахстане угнали 360 машин. Это на 3,2% больше, чем в прошлом году.
Больше всего угонов зарегистрировано в Алматы (136), Карагандинской области (54), Южно-Казахстанской области (36), Алматинской области (22) и Астане (20). Суммарно на эти регионы приходится 74,4% всех угонов в стране.
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