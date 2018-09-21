За полгода в Казахстане угнано 360 машин

Это на 3,2% больше, чем в прошлом году.

За шесть месяцев 2018 года в Алматы зарегистрировано больше всего угонов автомобилей по стране, передает inAlmaty.kz.

По данным комитета по правовой статистике и специальным учётам генеральной прокураторы РК, только за шесть месяцев 2018 года в Казахстане угнали 360 машин. Это на 3,2% больше, чем в прошлом году.

Больше всего угонов зарегистрировано в Алматы (136), Карагандинской области (54), Южно-Казахстанской области (36), Алматинской области (22) и Астане (20). Суммарно на эти регионы приходится 74,4% всех угонов в стране.

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