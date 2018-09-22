На переезд госслужащих выделят 2,5 миллиарда тенге

В Туркестане осваиваются уже около тысячи госслужащих из Шымкента.

Массовое переселение чиновничьего аппарата продолжается. На переезд госслужащих из Шымкента в Туркестан дополнительно выделят почти 2,5 млрд тенге. Эту сумму Правительство заложило в проект трехлетнего бюджета страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Еркебулан Баязитов - главный специалист управления здравоохранения Туркестанской области работает в области уже полтора месяца, только вот найти квартиру в самом Туркестане по адекватным ценам у него не получилось. Экс-шымкентец, он снял жилье в Кентау, что в 20 км от областного центра. Говорит, что скучает по дому.

На новом месте осваиваются уже около тысячи госслужащих. В качестве административных зданий используют и не совсем предназначенные для этого строения. Аким области Жансейт Туймебаев, например, временно обосновался вот в этом музее – его рабочий кабинет находится среди исторических экспонатов. Во время презентации проекта 3-летнего бюджета, чиновники отметили, что Шымкенту и Туркестану дополнительно выделят средства.

"Городу Шымкенту на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнительно предусмотрено 1,2 млрд тенге, и 2,4 млрд тенге предусмотрено на передислокацию государственных органов Туркестанской области в город Туркестан", - говорит вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов.

В кабинетах, которые еще полностью не готовы, будут принимать судьбоносные для области решения, проводить важные встречи и переговоры, подписывать документы. В областном центре появляются новые рабочие места, сюда же "потекут" миллионные инвестиции.

Для Айсулу Телеповой, которая на госслужбе уже 20 лет, переезд является возвращением домой. Женщина родилась в Туркестане и прожила здесь до замужества.

"После Шымкента в Туркестане жить, конечно, сложнее. Но можно привыкнуть. В Шымкенте, мне кажется, больше суеты, там, действительно, много шума. Здесь жизнь более размеренная, спокойная", - считает сотрудник канцелярии ГАСК Туркестанской области Айсулу Телепова.

Для того, чтобы Туркестан стал родным домом для переселенцев, государство прикладывает немало усилий: например, это надбавка к заработной плате и оплата съемного жилья. Только вот не для всех эти условия оказались привлекательными. Шесть депутатов маслихата теперь уже Туркестанской области добровольно сложили полномочия. Вряд ли случайно, и вряд ли просто совпало.

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