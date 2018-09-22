"Ерундовый клип. Зря приплели Цоя" — Нугманов о новой работе группировки "Ленинград"

Рашид Нугманов считает, что Сергей Шнуров не должен был упоминать имя Виктора Цоя в своей работе.

Новый клип группировки «Ленинград» «Цой» является «дешевой рекламной безделушкой». Об этом в разговоре с Пятым каналом заявил кинорежиссер Рашид Нугманов.

— Ерундовый клип. Совершенно непонятно, зачем было приплетать туда Цоя. Разве что это было требованием банка… (одного из рекламодателей, по мнению режиссера — прим.ред.). Наверное, они заплатили. Вышла чисто рекламная безделушка, — прокомментировал Нугманов.

Также он добавил, что даже не старался анализировать настолько дешевую работу, поэтому затрудняется ответить, что же все-таки этим роликом хотел сказать Шнуров.

— Зря они тронули Виктора. Он бы никогда не дал согласие на то, чтобы его имя использовалось в качестве рекламы, — подчеркнул Рашид Нугманов.

Ролик «Ленинграда» на песню «Цой» появился на YouTube вечером 20 сентября. В нем Шнуров управляет космическим кораблем и танцует вместе с инопланетянином. Поклонники группировки сразу же обратили внимание на слишком явный рекламный подтекст и обрушились на Сергея Шнурова с критикой. По мнению фанатов, они не ожидали, что певец «опустится так низко», да еще использует при этом имя легендарного Виктора Цоя.

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