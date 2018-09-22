Конор Макгрегор подписал рекордный контракт с UFC

Соглашение предусматривает проведение шести боев, в том числе и с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заключил новый контракт с Ultimate Fighting Championship (UFC), пишет segodnya.ua.

Соглашение предусматривает проведение шести боев, в том числе и с Хабибом Нурмагомедовым 6 октября в Лас-Вегасе. Стороны предпочли не раскрывать условия контракта, но, по словам главы UFC Даны Уайта, соглашение является рекордным в истории организации.

«С Макгрегором несложно заключать сделки, потому что мы знаем, чего он стоит», – сказал Уайт.

Бой Конора с Хабибом состоится 6 октября в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США). Российский боец будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе.

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