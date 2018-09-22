В Актобе пропала мать двойняшек

28 августа женщина пошла на работу и с тех пор пропала без вести.

Мать двойняшек отпросилась на часок с работы – больше её никто не видел, передает Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

24-летняя Айдана Мухамеджанова работает воспитателем в детском саду «Алтын бала». 28 августа женщина пошла на работу и с тех пор пропала без вести.

- В тот день она пришла на работу в час дня, во вторую смену, и попросила второго воспитателя посидеть часок с детьми, - вспоминает заведующая яслями-садом № 45 «Алтын бала» Динара Торебаева. – Она собиралась куда-то съездить. Собрала свои вещи: взяла одежду и ноутбук. Потом уехала в неизвестном направлении. На работу она уже не вернулась.

О том, что воспитательница пропала не только с работы, но и из дома, руководство детсада узнало 3 сентября.

- Мы направили домой письмо-уведомление, муж воспитательницы написал нам объяснительную. Он сказал, что Айдана находится в розыске, - уточнила Торебаева.

Пропавшую воспитательницу на работе характеризируют положительно.

- Айдана дружелюбная и не конфликтная. Очень любила детей как своих, так и чужих. Она мать двойняшек. Её исчезновение стало для всех неожиданностью. В тот день, как говорит второй воспитатель, у неё было хорошее настроение. Кроме этого воспитателя, Айдану на работе никто не видел, - добавила Динара Торебаева.

В пресс-службе ДВД отказались рассказывать о том, как идут поиски пропавшей женщины.

- Информации пока нет. Поиски продолжаются, - ответили в пресс-службе.

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