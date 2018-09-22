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В Карагандинской области построят нефтеперерабатывающий завод

Для строительства уже выделили земельный участок площадью 100 га.

Фото : karaganda-region.gov.kz22 сентября 2018, 07:29

В Жанааркинском районе Карагандинской области построят нефтеперерабатывающий завод, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт регионального акимата.

Для строительства уже выделили земельный участок площадью 100 га.

- Работу ведёт компания «Абылайхан». На сегодняшний день выделены земельные участки: 100 гектаров - для строительства завода, 70 гектаров - для строительства домов и объектов соцкультбыта. Планируется построить небольшой жилой городок со спорткомплексом, медицинским пунктом и торговым центром, - рассказал аким Жанааркинского района Юржан Беккожин.

Средства для строительства НПЗ инвестировала сингапурская фирма.

- Сейчас вся проектно-сметная документация находится на госэкспертизе. После того как будет получено заключение, сразу начнётся строительство. Завод будет располагаться в шести километрах от районного центра посёлка Атасу. Завод и городок планируется построить в течение двух лет. В строительство будет вовлечено 1 500 человек. После ввода производства в эксплуатацию постоянными рабочими местами будут обеспечены 500 человек, - пояснил Юржан Беккожин.

Напомним, весной текущего года в Караганде был подписан контракт с инвесторами из Сингапура на общую сумму 300 миллиардов тенге. По предварительным подсчётам, на заводе в год будет перерабатываться до 1 миллиона тонн нефти.


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