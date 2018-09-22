Появились первые кадры с новым Джокером

Выход фильма об одном из антагонистов DC Comics запланирован на 4 октября 2019 года.

Режиссер Тодд Филлипс опубликовал первую видеозапись, в которой актер Хоакин Феникс предстал в образе Джокера.

«Пробы камеры (со звуком). Джокер», — подписал ролик Филиппс. В начале видео появляется хлопушка, где герой Феникса подписана как «Артур». По информации издания The Hollywood Reporter, настоящим именем персонажа будет Артур Флек (Arthur Fleck).

В феврале стало известно, что Феникс начал вести переговоры компанией Warner Bros. Он был главным претендентом на роль Джокера в новом супергеройском фильме вселенной DC.

Выход фильма об одном из антагонистов DC Comics запланирован на 4 октября 2019 года. Ранее образ Джокера на киноэкранах воплотили Джаред Лето, Хит Леджер, Джек Николсон и Сесар Ромеро.

Хоакин Феникизвестен ролями Коммода в «Гладиаторе», а также по лентам «Знаки», «Отель "Руанда"», «Таинственный лес», «Переступить черту» и «Она». За роль Фредди Куэлла в фильме «Мастер» актер был номинирован на «Оскар».

Источник: Лента.ру

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