В Австралии акула напала на туристку

Пострадавшую на спасательном вертолете доставили в больницу.

Акула атаковала и тяжело ранила туристку у островов Уитсандей в австралийском штате Квинсленд, сообщает РИА Новости.

"Трагедия случилась в среду днем. Когда 46-летняя туристка плавала рядом с яхтой, на нее напала акула и серьезно травмировала правое бедро. Женщину вытащили из воды, она находилась в критическом состоянии из-за потери крови", — пишет портал Mercury.

Пострадавшую на спасательном вертолете доставили в больницу. "Если бы не вертолет и героизм людей, которые оказали ей первую помощь на яхте, она бы умерла", — отмечает Mercury. На яхте был доктор, который сумел остановить кровотечение, и это позволило туристке дождаться помощи спасателей.

Острова Уитсандей — популярное место для купания в Квинсленде, особенно в теплые месяцы года. "В районе Большого Барьерного рифа установлены ловушки для акул, которые сокращают их численность. Но они не дают стопроцентной гарантии безопасности. На данный момент ловушки защищают пловцов от Гладстона до Кэрнса", — сообщает издание.

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