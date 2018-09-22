24 сентября в Алматы ограничат движение

Будут временно изменены схемы движения маршрутов с 10. 30 до 13.00 дня.

В связи с проведением международного этапа Эстафеты огня Универсиады – 2019, 24 сентября будет перекрыто движение по пр. Абая (южная сторона) от Дворца спорта им. Балуан Шолака до Дворца Республики, сообщает Zakon.kz.

Северная сторона будет свободна для движения автотранспорта. В связи с этим, будут временно изменены схемы движения маршрутов с 10. 30 до 13.00 дня:



№ 2 – будет закольцован пр. Назарбаева – пр. Абая – пр. Абылай хана – ул. Курмангазы - пр.Назарбаева;

№ 5, 5А, 5Б – пр. Достык - ул. Сатпаева – ул. Луганского – ул. Калдаякова далее по действующей схеме движения в прямом направлении.

В обратном направлении пр. Достык – ул. Кабанбай батыра – ул. Калдаякова – ул. Луганского – ул. Сатпаева – пр. Достык далее по действующей схеме;

№141 при движении в сторону А/станции Мост, движение будет приостановлено на ост. Кондитерская фабрика ул.Калдаякова-Жибек Жолы;

№ 12 – движение маршрута будет приостановлено на пересечении пр. Достык и ул. Сатпаева;

№ 18 – ул. Байзакова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Байтурсынова далее по действующей схеме движения при движении с северного направления.

В южном направлении ул. Байтурсынова – пр. Абая – ул. Муканова – ул. Сатпаева далее по действующей схеме;

№ 25 – движение будет приостановлено на станции метро Алатау;

№ 29Р – движение будет приостановлено на автостанции Мост

№ 29 – пр. Достык – ул. Сатпаева - ул. Муканова –Курмангазы –пр.Достык и далее по действующей схеме движения в обоих направлениях;

№ 30 – при движении в сторону Вокзала Алматы 1, ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина далее по действующей схеме.

В южном направлении: пр. Абая – ул. Манаса – ул. Жандосова - ул. Сатпаева – ул. Байтурсынова далее по действующей схеме;

№ 32 – при движении в северном направлении ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – ул. Муканова – Курмангазы – ул. Желтоксан далее по действующей схеме движения.

В обратном направлении ул. Наурызбай батыра – пр.Абая -ул. Манаса – ул. Жандосова - Сатпаева – ул. Желтоксан далее по действующей схеме;

№ 34 – при движении в сторону Вокзала Алматы 1: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Сейфуллина далее по действующей схеме движения, в обратном направлении без изменений.

№ 48 – при движении в сторону м-на Шанырак: пр. Достык - ул. Сатпаева – ул.Курмангазы – пр.Достык – ул.Толе Би далее по действующей схеме движения.

В обратном направлении: ул. Толе би – пр.Достык– ул. Шевченко – ул.Манаса –ул.Сатпаева - пр. Достык далее по действующей схеме;

№ 57 – движение будет приостановлено на станции метро Алатау;

№ 62 – при движении в сторону 12 городской больницы: пр. Сейфуллина – ул. Сатпаева – ул. Манаса – ул. Жандосова – (конечная 12я городская больница), движение в прямом и обратном направлении;

№№ 63, 63А, 86, 127 – при движении в северном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Муканова - – ул. Курмангазы - пр. Назарбаева далее по действующей схеме движения;

В обратном направлении: пр. Назарбаева – ул. Шевченко - ул. Муканова-ул. Сатпаева – пр. Назарбаева далее по действующей схеме;

№ 65 - при движении в сторону м-на Думан: пр. Абая – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык далее по действующей схеме движения. В обратном направлении схема движения не меняется.

№ 66 – при движении в сторону Парка 28 гвардейцев Панфиловцев: ул.Жандосова - ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык далее по действующей схеме движения. В обратном направлении - без изменений.

№ 79 – при движении в северном направлении: ул. Байтурсынова – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева далее по действующей схеме движения.

В обратном направлении пр. Абая – ул. Манаса – ул. Жандосова - ул. Сатпаева – ул. Байтурсынова далее по действующей схеме;

№ 92 - В сторону пр. Абая – ул. Муканова – ул. Курмангазы – ул. Желтоксан далее по действующей схеме движения;

№ 98 – приостановить работу маршрута;

№ 99 – при движении в сторону м-на Акбулак: пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Муканова – ул. Толе би далее по действующей схеме движения;

В обратном направлении: ул. Толе би – ул. Муканова -ул. Сатпаева - пр. Достык - далее по действующей схеме;

№ 118 – при движении в восточном направлении: пр. Абая - ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Назарбаева далее по действующей схеме движения;

№ 121 – ул. Жандосова – ул. Муканова – ул. Курмангазы – пр. Достык далее по действующей схеме движения в прямом направлении;

В обратном направлении пр. Достык – пр. Абая – ул. Муканова – ул. Сатпаева далее по действующей схеме;

№ 128 – движение будет приостановлено на станции метро Алатау;

№ 120 - движение будет приостановлено на станции метро Алатау;



№№ ТП 11, ТП 19, ТП 25, ТП 5, ТП 7, ТП 9 - в зависимости от возможности контактной сети организовать работу электротранспорта, в случае отсутствия возможности приостановить движение.

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