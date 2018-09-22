В Украине создали первый в мире автобус-внедорожник

Запросы на автобус-внедорожник поступили со всего мира: США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии.

Украинская компания Pulsar Expo создала единственный в мире автобус-внедорожник Torsus Praetorian, передает Segodnya.ua.

Транспортное средство уникально не только из-за футуристического дизайна. В Европейском Союзе, где автобус завершает сертификацию, нет категории "автобус-внедорожник". Европейскому органу сертификации пришлось подать в Еврокомиссию запрос для открытия новой категории.

Сейчас Pulsar Expo находится на стадии перевода автобуса в мелкосерийное производство. Уже собрано восемь машин, еще 17 — в процессе сборки.

Параллельно компания ведет переговоры с представителями автомобильных заводов США, Турции и Украины о запуске крупносерийного производства. Запросы на автобус-внедорожник поступили со всего мира: США, Австралии, Канады, Грузии, Бангладеш, Новой Зеландии.

География поставок автомобилей компанией предполагает страны, где слабо развита инфраструктура.

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