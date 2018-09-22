«Канело» вытеснил Головкина из ТОП-5 рейтинга P4P

GGG, ранее занимавший четвертую строку, теперь стал шестым.

Авторитетный британский сайт Worldboxingnews.net опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (pound-for-pound), сообщает Sports.kz.

Первую строчку сохранил за собой Василий Ломаченко, на второе место после победы над Геннадием Головкиным поднялся Сауль «Канело» Альварес, на третьей позиции — Майки Гарсия. Сам GGG, ранее занимавший четвертую строку, теперь стал шестым.

Полностью ТОП-10 выглядит следующим образом:

1. Василий Ломаченко (Украина)

2. Сауль «Канело» Альварес (Мексика)

3. Майки Гарсия (США)

4. Александр Усик (Украина)

5. Теренс Кроуфорд (США)

6. Геннадий Головкин (Казахстан)

7. Мэнни Пакьяо (Филиппины)

8. Наоя Иноуэ (Япония)

9. Энтони Джошуа (Великобритания)

10. Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд).





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