Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.
Фото : Zakon.kz22 сентября 2018, 12:24
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования. Чан Дай Куанг посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию Вьетнама, повышению его международного авторитета. Он останется в памяти казахстанцев как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между нашими странами», - говорится в телеграмме.
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