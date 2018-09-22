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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной президента Вьетнама

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга.

Фото : Zakon.kz22 сентября 2018, 12:24

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Президента Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанга, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Акорды.

«В эти тяжелые дни, разделяя невосполнимую утрату, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семье и близким покойного глубокие соболезнования. Чан Дай Куанг посвятил всю свою жизнь развитию и процветанию Вьетнама, повышению его международного авторитета. Он останется в памяти казахстанцев как видный деятель, внесший значительный вклад в укрепление дружеских и партнерских отношений между нашими странами», - говорится в телеграмме.


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