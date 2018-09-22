В Алматы объявлено штормовое предупреждение

24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.

Фото : Алау

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города. 24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.

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