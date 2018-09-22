Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы объявлено штормовое предупреждение

24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.

Фото : Алау22 сентября 2018, 13:41

В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты