В Алматы объявлено штормовое предупреждение
24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.
Фото : Алау22 сентября 2018, 13:41
В Алматы объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
24-25 сентября на реках Алматинской области и г.Алматы в связи с прогнозом дождей (местами сильных) возможны подъемы уровней воды.
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