В Иране в результате теракта погибли десять человек

Во время военного парада неизвестные открыли огонь.

Жертвами теракта на военном параде стали 10 человек, в том числе журналист, еще более 20 получили ранения, сообщает РИА Новости.

وقوع حمله تروریستی در مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز



در این حادثه تروریستی چند عنصر مسلح رژه نیروهای مسلح را به رگبار گلوله بستند. گزارش های اولیه حاکی است در این حادثه تروریستی شماری به شهادت رسیده یا زخمی شدند./ شبکه خبر — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли не менее восьми военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Десять человек, в том числе журналист, погибли в результате террористической атаки в Ахвазе, еще 21 человек получил ранения", — цитирует агентство Tasnim заместителя губернатора провинции Хузестан.

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