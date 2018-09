В Иране назвали ответственных за теракт в Ахвазе

Иран возлагает ответственность за теракт в Ахвазе, где погибли более 10 человек, на "региональных спонсоров терроризма и их американских инструкторов", заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф, передает РИА Новости.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром. Во время военного парада неизвестные открыли огонь. Жертвами, по последним данным, стали 11 человек, еще более 20 получили ранения.

Министр добавил, что Иран "быстро и решительно" предпримет ответные действия для защиты своих граждан.

Как сообщает агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющее связи с Саудовской Аравией.

Terrorists recruited, trained, armed & paid by a foreign regime have attacked Ahvaz. Children and journos among casualties. Iran holds regional terror sponsors and their US masters accountable for such attacks. Iran will respond swiftly and decisively in defense of Iranian lives. pic.twitter.com/WG1J1wgVD9