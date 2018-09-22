Коммунальные службы ЗКО готовы к отопительному сезону

Аким области лично проверил несколько объектов.

К предстоящему отопительному сезону 2018-2019 гг. коммунальные службы Западно-Казахстанской области практически готовы. Аким области Алтай Кульгинов лично осмотрел несколько объектов областного центра, где завершаются последние штрихи по подготовке коммунальных сетей и оборудования к предстоящей зиме. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Подготовка инженерной инфраструктуры к отопительному сезону находится на постоянном контроле властей региона. Аким области проинспектировал ход строительства и реконструкции коммунальных сетей областного центра. Всего по области запланированы ремонт и реконструкция 40 км тепловых сетей, в том числе по г. Уральску 11,5 км и по г. Аксай 28,8 км тепловых сетей. По программе «Нұрлы жол» реализуется 5 проектов по реконструкции сетей теплоснабжения, протяженностью более 32 км, общей стоимостью порядка 2-х млрд. тенге. В настоящее время по данной программе отремонтировано в г.Уральске более 6 км тепловых сетей (57%), по г.Аксаю – 15,8 км (55%). Проведенные работы позволили снизить износ тепловых сетей в Уральске до 51,6%, а в Аксае с 43% до 7%.

Завершаются ремонтные работы по тепловой магистрали №8 г.Уральска. В целом, общая протяженность трубопровода на данном участке составляет 1176 м, в текущем году произведена замена труб протяженностью 390 м на сумму 120,2 млн.тенге. Реконструкция проводится за счет средств Национального фонда по программе «Нурлы жол» на общую сумму 318,1 млн.тенге. На сегодняшний день жителям 6,7 микрорайонов подана горячая вода. В данный момент проводятся работы по благоустройству территории.

В ходе рабочего объезда аким области ознакомился с готовностью ТЭЦ к новому отопительному сезону, которая обеспечивает теплоэнергоресурсами потребителей г.Уральска. На сегодня из 1184 многоквартирных домов города гидравлические испытания проведены в 1160, паспорта готовности получили 947. Начинается подача тепла во все социальные объекты. По словам генерального директора ТОО «Жайыктеплоэнерго» Мурата Байменова, общая готовность к отопительному сезону составляет 97%. Модернизация городской ТЭЦ будет продолжена, всего на эти цели были выделены 593,7 млн тенге, освоено в текущем году порядка 309,2 млн тенге.

– На балансе АО «Жайыктеплоэнерго» находятся непосредственно сама ТЭЦ и 20 автономных котельных. Прошедший отопительный сезон прошел без технологических нарушений, аварийных отключений, ограничений подачи тепла. В этом году после всех проведенных ремонтных работ будущая зима пройдет также без чрезвычайных ситуаций, – сказал руководитель «Жайыктеплоэнерго».

В областном центре завершается реконструкция и водопроводных сетей. ТОО «Батыс Су Арнасы» будет реконструировать трубопровод протяженностью почти 10 км за счет средств Национального фонда по госпрограмме «Нурлы жол» на сумму порядка 1 млрд. тенге. В текущем году реконструирован участок трубопровода протяженностью 1,5 км на сумму 100 млн. тенге. Работы по замене трубопровода проводятся на улицах Курмангазы и Полевая.

– На данный момент в областном центре идут к завершению все ремонтные работы по магистральным сетям теплоснабжения. По газопроводам, водопроводным сетям также выполнены все объемы запланированных работ на текущий год. Проведены ремонтные работы на электрических сетях и трансформаторных станциях. Сейчас мы приступаем к модернизации уральской ТЭЦ, – подчеркнул аким области Алтай Кульгинов.

По итогам рабочего объезда аким области дал конкретные указания ответственным лицам по срокам окончания работ, а также поручил держать вопрос подготовки к отопительному сезону на строгом контроле.

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