Дело об убийстве КВНщика в Актау передали в суд

Данияр Алимбаев умер после удара ножом в ногу.

В Актау завершилось расследование убийства экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева. Материалы дела переданы в суд. Об этом рассказали друзья погибшего, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

По словам друзей Данияра Алимбаева, материалы дела об убийстве бывшего участника сборной КВН Актобе были переданы в суд на прошлой неделе 14 сентября 2018 года. По делу проходят трое обвиняемых, которые были задержаны сразу после трагедии.

- Все трое, по нашей информации, находятся в следственном изоляторе. Один из них подозревается в убийстве. Другие двое проходят по данному делу как соучастники, - рассказали друзья Данияра Алимбаева.

- Мы надеемся, что они понесут справедливое наказание и не смогут уйти от ответственности, - добавили они.

Напомним, Данияр Алимбаев умер после удара ножом в ногу. Трое подозреваемых в убийстве были задержаны.

Друзья убитого КВНщика высказывали свою обеспокоенность ходом следствия и боялись, что дело спустят «на тормозах». Руководство ДВД Мангистау взяло под контроль дело, заявив, что "от закона никто не уйдет".

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