Казахстанка стала чемпионкой мира по рукопашному бою

Зарина Канафина — воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области.

Спортсменка из Акмолинской области Казахстана Зарина Канафина стала чемпионкой мира по рукопашному бою, сообщает Sports.kz.

Соревнования проходят в России, в городе Тула. Здесь выступают 300 лучших спортсменов из 37 стран, в том числе Казахстана, России, Беларуси, Грузии, Армении, Румынии, Азербайджана, Чехии, Германии и других.

Состязания проходят в возрастной категории до 18 лет, а также среди юниоров и юниорок до 21 года в 47 весовых категориях.

Зарина Канафина — воспитанница специализированной детско-юношеской спортивной школы Акмолинской области. Она выступила в весовой категории 65 килограммов. Ее соперницами стали спортсменки из России и Ирана. Одолев их Канафина завоевала золотую медаль.

«Рада, что победила! Соперницы были сильные, тоже хитрые, как я. Видно, что выиграть хотели, но мне больше повезло. Перед поединками я, конечно, волновалась. Но меня очень поддержал тренер», — рассказала Канафина.

Другие представители Казахстана удостоились бронзовых наград. Это Регина Максимова, выступавшая в категории 60 килограммов, Гульнур Мырзатаева (50 килограммов) и Мади Алиакпаров (36 килограммов).

Максимова также получила специальный приз «За волю к победе».

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