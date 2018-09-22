Задержанный скончался в приемнике-распределителе Жезказгана

Смерть наступила от сердечной недостаточности и двусторонней пневмонии.

В Жезказгане скоропостижно скончался 40-летний задержанный мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДВД области, смерть наступила в три часа ночи.

«20 сентября в камере приемника-распределителя УВД города Жезказган скоропостижно скончался 40-летний мужчина, который был арестован по постановлению городского суда. Согласно патологоанатомическому исследованию, смерть наступила от сердечной недостаточности и двусторонней пневмонии»,- прокомментировал представитель пресс-службы ДВД Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

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