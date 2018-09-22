В Мангистау вернулся большой футбол

Поболеть за мангистаускую команду пришел аким области Ералы Тугжанов.

Футбольный клуб «Каспий» сыграл с командой «Кайрат А» в 28 туре Первой лиги Казахстана на своем поле. Поболеть за мангистаускую команду пришел аким области Ералы Тугжанов. В честь 55-летия Актау и возвращения мангистауской команды на родное поле, глава региона вручил футбольному клубу «Каспий» ключи от автобуса. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

«По объективным причинам последние два года мангистауская команда проводила домашние матчи в Шымкенте. Поэтому болельщики клуба «Каспий» не могли видеть игры своей команды. На сегодняшний день футбольное поле стадиона «Жас канат» полностью обновили, заменив покрытие. Созданы все условия для проведения футбольных матчей самого высокого уровня. Это стало возможно в том числе благодаря мангистауским бизнесменам и строителям. Поэтому я благодарю вас всех за участие в этом благом деле. Уверен, что позитивные изменения в футболе в Мангистау окажут влияние на психологический настрой команд, и мы увидим профессиональный футбол», - сказал аким Ералы Тугжанов.

По заключению специальной комиссии Федерации футбола Казахстана стадион «Жас Канат» был допущен к участию в чемпионате Казахстана. Сегодня футбольный клуб «Каспий» оправдал ожидания воих болельщиков. Мангистауский клуб сыграл свой первый матч в Актау с командой «Кайрат А» из Алматы вничью 3:3.

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