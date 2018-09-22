Данэлия Тулешова выиграла в национальном отборе на конкурс Eurovision Junior

Eurovision Junior состоится 25 ноября в Минске.

Национальный отбор претендента от Казахстана на международный конкурс Eurovision Junior завершился победой Данэлии Тулешовой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу исполнительницы.

В финале певица исполнила песню "Өзіне сен" ("Seize the time"), написанную совместно казахстанскими и украинскими авторами. Так, над музыкой работал Иван Лопухов, авторы слов - Камила Даирова, Артем Кузьменков и Данэлия Тулешова.

Певица отметила после выступления: "Я бесконечно счастлива стоять на одной сцене с такими талантами, как все эти ребята. Спасибо вам".

Теперь юной исполнительнице предстоит подготовка к самому конкурсу. Eurovision Junior состоится 25 ноября в Минске, участие подтвердили 20 стран, для Казахстана это первый конкурс.

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