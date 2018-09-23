«Сарыарка» уступила «Торосу» в овертайме

Матч закончился со счетом 2:3.

ХК «Сарыарка» уступил нефтекамскому «Торосу» со счетом 2:3, передает Zakon.kz.

Первый период прошел «по нулям». Во второй двадцатиминутке матча соперники, реализовав численное преимущество, поразили ворота Никиты Бояркина. В третьем периоде нефтекамские хоккеисты забросили еще одну шайбу в ворота карагандинской команды. Но не прошло и минуты, как Максим Кицын сократил разницу в счете, а на последней минуте третьего периода Аслану Раисову удалось сравнять счет.

На второй минуте дополнительного периода нападающий ХК «Торос» Илья Баранов принес победу своей команде. Матч закончился со счетом 2:3 в овертайме.

ХК «Сарыарка» - ХК «Торос» 2:3 ОТ (0:0; 0:1; 2:1; 0:1).

0:1 – Гордеев (Бусаров) – 27:20 ГБ;

0:2 – Шакуров (Афанасьев, Бобылев) – 50:59;

1:2 – Кицын – 51:34;

2:2 – Раисов (Соколов) – 59:16;

2:3 – Баранов (Бусаров) – 61:29.

Вратари: Бояркин – Федотов.

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