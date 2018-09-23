Экс-главу Донецкой области выдвинули кандидатом в президенты Украины

В ходе своего выступления претендент на главный государственный пост назвал нынешнюю власть в стране преступной. По мнению депутата, она раскалывает Незалежную по языку, вере и истории.

Украинская партия "Основа" выдвинула кандидатом на предстоящих выборах президента страны олигарха Сергей Таруту — одного из своих основателей, внефракционного нардепа и экс-губернатора Донецкой области. Решение было принято на съезде политической силы.

— По итогам праймериз, 96% участников высказались за участие партии "Основа" в очередных выборах президента Украины, 87% членов партии проголосовали за кандидатуру Таруты, — сообщила пресс-служба фракции.

На съезде Тарута выступи с речью, в ходе которой призвал не допустить к власти популистов и коррупционеров из нынешней "злочинной влады" (преступной власти). По мнению депутата, они представляют опасность для Украины — раскалывают её по языку, вере, истории. Политик заявил о необходимости "сшивать" Незалежную, используя "национальный компромисс".

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