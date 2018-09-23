Кайрат Ахметов одержал первую победу в 2018 году

Теперь у Ахметова 22 победы, а его соперник Хаобинь потерпел четвертое поражение в карьере.

Казахстанский боец смешанных единоборств Кайрат Ахметов(21-2) выступил на турнире промоушна One Fighting Championship в Джакарте (Индонезия), сообщает Sports.kz.

Его соперником был китаец Ма Хаобинь (10-3). Бой прошел всю дистанцию в три раунда и закончился победой Ахметова единогласным решением судей. Отметим, что эта победа стала для Кайрата первой в 2018 году — в январе филиппинцу Джехе Эустакио (11-6). Теперь у Ахметова 22 победы, а его соперник Хаобинь потерпел четвертое поражение в карьере.

Два предыдущих боя Кайрат Ахметов провел против Джехе Эустакио: в сентябре 2017-го казахстанский боец победил раздельным решением судей, а в январе 2018-го проиграл единогласным решением.





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