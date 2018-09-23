Шнуров и Агутин выступили с премьерой песни "Какая-то фигня"

Артисты с досадой упоминают, что "теперь все по-новому".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который появился на публике с молодой блондинкой, совместно с Леонидом Агутиным записали песню под названием "Какая-то фигня". Музыканты исполнили премьеру в эфире программы "Вечерний Ургант", передает strana.ua.

За три минуты исполнения оба певца передают воспоминания о том, "что было раньше". Певцы ностальгируют, что тогда они "были такими, как надо" и "не терпели фальши". Артисты с досадой упоминают, что "теперь все по-новому".

В припеве исполнители признаются: "Я стараюсь, обещаю, но ... постоянно получается какая-то фигня".

Также сольно Шнуров читает нараспев "Ну, почему, с*ка, так бывает?! Всегда одна на двоих дилемма. Я для нее решение и проблема".

Композицию можно прослушать в эфире передачи с 42.30 минуты.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!