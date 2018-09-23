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Джошуа нокаутировал Поветкина и защитил четыре титула

Судьба поединка решилась в седьмом раунде.

Фото : sports.kz23 сентября 2018, 07:30

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина, передает Vesti.kz.

Их бой на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился в седьмом раунде, когда Джошуа отправил Поветкина в нокдаун, а затем - нокаутировал.

Джошуа поставил на кон пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой не прошел всю дистанцию в двенадцать раундов и завершился победой Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде. Таким образом, британский боксер успешно защитил свои титулы. Для Джошуа эта победа стала 22-й в карьере и 21-й досрочной — он по-прежнему сохраняет свой рекорд «чистым», а Поветкин потерпел второе поражение в карьере.

Отметим, что у Джошуа уже забронирована дата следующего боя — он вернется на ринг 13 апреля и вновь будет драться на «Уэмбли». Его соперник пока неизвестен.


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