Джошуа нокаутировал Поветкина и защитил четыре титула
Судьба поединка решилась в седьмом раунде.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина, передает Vesti.kz.
Их бой на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился в седьмом раунде, когда Джошуа отправил Поветкина в нокдаун, а затем - нокаутировал.
Джошуа поставил на кон пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Бой не прошел всю дистанцию в двенадцать раундов и завершился победой Энтони техническим нокаутом в седьмом раунде. Таким образом, британский боксер успешно защитил свои титулы. Для Джошуа эта победа стала 22-й в карьере и 21-й досрочной — он по-прежнему сохраняет свой рекорд «чистым», а Поветкин потерпел второе поражение в карьере.
Отметим, что у Джошуа уже забронирована дата следующего боя — он вернется на ринг 13 апреля и вновь будет драться на «Уэмбли». Его соперник пока неизвестен.
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