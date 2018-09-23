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В Атырау к ответственности привлекли 384 иностранцев

Они будут оштрафованы, а часть иностранцев-нарушителей - депортированы за пределы РК.

Фото : inform.kz23 сентября 2018, 08:18

В Атырау к ответственности привлекли 384 иностранцев, передает МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками миграционной полиции было выявлено 447 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. 384 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания на территории Республики Казахстан. За незаконное привлечение иностранной рабочей силы с использованием их труда, к административной ответственности привлечены 16 жителей Атырау», - сообщил начальник управления миграционной полиции ДВД региона Болат Доскалиев.

На всех нарушителей были составлены административные протоколы. Они будут оштрафованы, а часть иностранцев-нарушителей - депортированы за пределы РК.


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