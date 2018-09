Джошуа вышел на бой с Поветкиным под песню Головкина

Джошуа вышел на ринг сразу под две песни/

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне начинается титульный бой в супертяжелом весе между британским боксером Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), сообщает Sports.kz.

Джошуа вышел на ринг сразу под две песни: одна из них — Queen — We will rock you, а вторая — традиционная песня выхода на ринг казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) — The White Stripes — Seven Nation Army.

Напомним, Энтони Джошуа поставит на кон титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Свой последний бой британец провел 31 марта в Кардиффе (Уэльс) — он объединил пояса в поединке с американцем Джозефом Паркером (24-2, 18 КО) — Джошуа победил единогласным решением судей.





