23 сентября в большинстве областей пройдут дожди с грозами

Лишь на западе республики с выходом антициклона ожидается погода без осадков.

Погоду большей части территории Казахстана по прежнему определяет циклон, и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с этим в большинстве областей пройдут дожди с грозами, местами ожидаются туман, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на западе республики с выходом антициклона ожидается погода без осадков.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Северо-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. Днем в Жамбылской области местами ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Карагандинской области местами ветер 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью и утром в Костанайской области местами ожидается туман. В Туркестанской области местами ожидается гроза.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 20°, частично облачно.

Погода в Астане днем 12°, ливневый дождь.

Прогноз погоды на 23 сентября.

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