У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.

Пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии, сообщает РИА Новости.

Судно под швейцарским флагом с грузом пшеницы следовало из Лагоса к Порт-Харкоту. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.

"Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников", — говорится в заявлении Massoel Shipping.

Всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.

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