Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.

Фото : © AP Photo / Farah Abdi Warsameh23 сентября 2018, 10:02

Пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии, сообщает РИА Новости.

Судно под швейцарским флагом с грузом пшеницы следовало из Лагоса к Порт-Харкоту. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.

"Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников", — говорится в заявлении Massoel Shipping.

Всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты