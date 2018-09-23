У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза
Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.
Фото : © AP Photo / Farah Abdi Warsameh23 сентября 2018, 10:02
Пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии, сообщает РИА Новости.
Судно под швейцарским флагом с грузом пшеницы следовало из Лагоса к Порт-Харкоту. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.
"Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников", — говорится в заявлении Massoel Shipping.
Всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.
Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.
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