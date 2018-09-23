Необычную рыбу-пеликана с огромным ртом обнаружили на Гавайях
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Фото : скриншот23 сентября 2018, 10:34
"Экспедиция судна "Наутилус", исследуя подводные глубины в районе Национального морского памятника Папаханаумокуакеа на Гавайях, обнаружила рыбу, которая поразила даже ученых, сообщает РИА Новости.
На видео порой кажется, что рыба состоит только из одного рта.
Это редкий вид угреобразных: большерот или рыба-пеликан (Eurypharynx pelecanoides). Пасть большерота, благодаря специальному "мешочку", может мгновенно растягиваться, что позволяет захватывать больше добычи. На видео скорее всего подросток, так как он еще не достиг размеров взрослой рыбы.
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