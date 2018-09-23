В Петербурге школьники облили горючей смесью и подожгли пятиклассника с ДЦП

Родители утверждают, что эти же ребята ранее в этом месяце ударили их сына разрядом электрошокера, а также измазали ему лицо краской.

В Приморском районе Петербурга несколько подростков облили ученика пятого класса школы № 246, страдающего ДЦП, горючей смесью и подожгли, передает Лайф.

При этом мальчик-инвалид и раньше подвергался нападкам со стороны этих ребят. Как сообщает "Фонтанка.ру", родители 11-летнего пострадавшего обратились в полицию.

По данным издания, компания из нескольких учащихся школы № 635, в числе которых была и девочка, подкараулила свою жертву на Планерной улице. После обвинений в клевете мальчик, видимо, попытался уйти от старшеклассников. Однако те вылили на него некое вещество и подожгли. Инвалиду удалось быстро скинуть с себя загоревшийся рюкзак, что помогло ему избежать ожогов.

Свидетелями происходящего стали другие дети, которые проводили напуганного мальчика домой. Родители после произошедшего сразу обратились в полицию. По их словам, это уже третий случай нападения на их сына за месяц. Они утверждают, что эти же ребята 9 сентября несколько раз ударили инвалида разрядом электрошокера, а спустя несколько дней измазали ему лицо краской.

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