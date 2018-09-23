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США намерены ужесточить условия выдачи грин-карт и виз мигрантам

Власти подсчитали, что новые меры коснутся около 340 000 человек в год.

Фото : Flickr.com23 сентября 2018, 11:42

Администрация США в субботу объявила об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и грин-карт уже живущим легально в США мигрантам, пишет РИА Новости.

В соответствии с законопроектом, в выдаче виз или грин-карт будут отказывать соискателям гражданства, которые пользовались мерами социальной поддержки. Речь идет о программе Medicaid, предусматривающей выдачу талонов на питание и предоставление социального жилья.

Также в некоторых случаях соискателя могут попросить внести залог в размере до 10 000 долларов.

Власти подсчитали, что новые меры коснутся около 340 000 человек в год. В администрации Трампа считают, что это поможет отсеять соискателей, которые не могут себя обеспечить и потому станут бременем в системе социального обеспечения страны.


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