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Ice Baby: в Акмолинской области девушка украла мороженое на 15 тысяч тенге

Оперативники Сарыагашского РУВД по горячим следам задержали «рекордсменку по поеданию мороженого».

Фото : YouTube23 сентября 2018, 12:17

Курьезный криминальный инцидент случился в Сарыагашском районе. Когда утром хозяйка открыла свой магазинчик, ее взору предстал бедлам: куча оберток от брикетов мороженого,опустошенный мини-холодильник, в котором хранился этот сладкий продукт, разбитая посуда, передает Zakon.kz со ссылкой на ujanka.kz.

По ее подсчетам из магазина пропало мороженое на 15 тысяч тенге. Пострадавшая обратилась в полицию. Оперативники Сарыагашского РУВД по горячим следам задержали «рекордсменку по поеданию мороженого». Она оказалась жительницей Акмолинской области. Сейчас она под следствием по статье УК РК «Кража».


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