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Мужчина из Алматы пытался вывезти 7 соколов-балобанов в ОАЭ

Соколы-балобаны переданы в соколиный центр «Сункар»

Фото : пресс-служба Пограничной службы КНБ РК23 сентября 2018, 13:03

В международном аэропорту Алматы пограничниками задержан мужчина, который пытался переправить незаконным путем 7 соколов-балобанов из Алматы в Шарджу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Пограничной службы КНБ РК.

23 сентября при оформлении международного рейса сообщением «Алматы - Шарджа» пограничниками у пассажира 1981 года рождения, гражданина Республики Казахстан, была выявлена дорожная сумка черного цвета, в которой находились 7 соколов - балобанов, которые были упакованы в ящики.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Соколы-балобаны переданы в соколиный центр «Сункар»/


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