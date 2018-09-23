В Бразилии велосипедист чудом выжил в аварии

Как стало известно, девушка решила покататься на родительском автомобиле, когда их не было дома.

Житель Бразилии чудом избежал смерти, когда на него наехал автомобиль, протащил на капоте и врезался в дерево, пишет РИА Новости.

Видеозапись инцидента опубликовала газета Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчину на велосипеде подрезал автомобиль. Водитель потерял управление, вылетел на обочину, снес дерево, после чего врезался в стену здания. Пострадавший оказался под колесами.

Из задымившегося автомобиля вылезла девушка-подросток и упала без чувств. Велосипедист же самостоятельно выбрался из-под машины и со стороны выглядит совершенно здоровым. Позже обоих увезли в больницу с незначительными травмами.

Как стало известно, девушка решила покататься на родительском автомобиле, когда их не было дома. Ей предъявлены обвинения в управлении транспортным средством без водительских прав, причинении вреда здоровью и опасном вождении.

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