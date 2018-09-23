Лидера группы "Motor-Roller" Ильяса Аутова наградили в Москве

Ильяс спел несколько песен и привез горячий привет Алматы от легендарного Михаила Ножкина, который влюбился в город еще в далекие 70-е.

В Москве Ильясу Аутову вручили медаль Российского комитета ветеранов и диплом Академии военных наук РФ, сообщает Zakon.kz.

Об этом исполнитель написал на своей странице в Facebook.

Среди награжденных Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Народный Артист РСФСР, актер, поэт-песенник Михаил Ножкин, автор и ведущий программы «Военная тайна» на РенТВ Игорь Прокопенко, известный режиссер-документалист Андрей Дутов и многие другие известные личности. Награждение состоялось в рамках дискуссии на тему «Факты фальсификации истории Великой Отечественной войны и пути противодействия политике искажения военной истории России», инициированной организацией «Сталинградский призыв».

Ильяс спел несколько песен и привез горячий привет Алматы от легендарного Михаила Ножкина, который влюбился в город еще в далекие 70-е.

"Хочется в очередной раз поблагодарить всех поклонников группы «Мотор-Роллер» за любовь и поддержку и повторить слова, что эта награда и ваша тоже!", - написал Ильяс Аутов.

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