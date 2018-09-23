В Швейцарии хотят запретить лазанью из конины

Если иностранный поставщик не будет соответствовать стандартам качества, установленным в государстве, его продукцию нельзя будет импортировать.

Граждане Швейцарии сегодня, 23 сентября, проголосуют на референдуме по вопросам ужесточения контроля импорта и о поддержке отечественного производителя продовольствия, сообщает Life.ru.



Поводом для этого стала петиция, которая набрала более 100 тысяч подписей. Согласно законодательству страны, такие животрепещущие темы выносятся на общенациональный референдум.

В Швейцарии популярна идея об ужесточении правил маркировки пищевых продуктов для подтверждения качества и происхождения. Тема приобрела популярность после скандала с нерегламентированным использованием конины для приготовления лазаньи.

Предполагается, что, если иностранный поставщик не будет соответствовать стандартам качества, установленным в государстве, его продукцию нельзя будет импортировать.

Также на голосование поставят вопрос об увеличении пошлин на импортные товары для поддержки местных производителей.

В случае поддержки инициатив в ходе голосования правительство будет обязано установить новые правила продовольственной торговли.

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