24-летнего парня убили в Костанайской области

Сотрудниками УВД города Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

В Костанайской области задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.

«По факту убийства в Костанае 24-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», — сообщили в ДВД.

Сотрудниками УВД города Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.

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