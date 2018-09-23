24-летнего парня убили в Костанайской области
Сотрудниками УВД города Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.
Фото : inform.kz23 сентября 2018, 15:04
В Костанайской области задержан подозреваемый в убийстве 24-летнего парня, сообщает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
«По факту убийства в Костанае 24-летнего мужчины проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК «Убийство», — сообщили в ДВД.
Сотрудниками УВД города Костаная подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания Рудного.
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