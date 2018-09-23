При проверке психдиспансера на юге Казахстана у пациентов обнаружили оружие

Числилось оружие и за 28 умершими.

Прокуратура Кызылординской области заявляет о том, работа органов внутренних дел области в сфере контрольно-надзорных и лицензионно-разрешительных функций не на уровне – контроль над теми гражданами, кто имеет оружие, ослаблен, передает Sputnik Казахстан.

Сотрудники прокуратуры, проведя проверку в сфере оборота оружия, выявили многочисленные нарушения.

"Так, среди населения области выявлено 15 владельцев оружия, состоящих на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а восемь владельцев нарезного оружия вовсе имеют судимости", — сообщили в надзорном органе.

Числилось оружие и за 28 умершими.

"Меры по отзыву разрешений на хранение и ношение оружия больных психическими расстройствами и алкоголизмом лиц не предпринимались, что является нарушением требований закона "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия", — подчеркивают в прокуратуре.

Всего же в Кызылординской области на более восьми тысяч человек зарегистрировано около 10,5 тысяч единиц оружия, из них 307 граждан владеют 346 единицами нарезного оружия. Правда, местонахождение 639 владельцев гражданского огнестрельного оружия выяснить не удалось. Эту задачу поставили перед полицией.

Как сообщили в прокуратуре области, девять должностных лиц органов внутренних дел по результатам проверки привлечены к дисциплинарной ответственности.

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