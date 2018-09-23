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В Астане и Акмолинской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается туман.

Фото : dixinews.kz23 сентября 2018, 16:30

В Астане и Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

24 и 25 сентября в Акмолинской области местами ожидается туман. Днем 24 сентября местами северо-западный ветер 15-20 м/с. Ночью 24-25 сентября в Акмолинской области местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Астане ночью и утром 24 сентября ожидается туман.


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