Руководители пограничных служб стран ШОС встретились на Иссык-Куле

Участники обменялись информацией об обстановке на границах государств ШОС.

В Кыргызстане в селе Сары-Ой (Иссык-Кульская область) прошло шестое заседание глав пограничных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества, передает Sputnik Кыргызстан.

В этом году в заседании впервые участвовали представители погранслужб новых стран — участниц ШОС: Индии и Пакистана.

По словам председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Уларбека Шаршеева, главной целью мероприятия стала выработка методов совместного противодействия приграничным угрозам.

"Были подведены итоги приграничной операции "Солидарность — 2017", которая проводилась под председательством Китая. В этом году такой операцией руководил Кыргызстан", — сказал Шаршеев.

Директор Пограничной службы Министерства обороны КНР Чен Динву отметил, что главной угрозой для государств ШОС стал международный терроризм.

"Подобные встречи помогают нам "сверить часы" не только на границах ШОС, но и в примыкающих к нашим странам регионах", — отметил Динву.

Главы погранведомств выразили мнение, что выработка общих позиций по вопросам противодействия новым угрозам на рубежах ШОС поможет развитию сотрудничества в организации.

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