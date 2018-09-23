Элизабет Турсынбаева завоевала "серебро" на международном турнире в Словакии

В сумме она набрала 192.30 баллов.

В столице Словакии Братиславе завершился международный турнир по фигурному катанию Ondrej Nepela Trophy-2018. Казахстанка Элизабет Турсынбаева заняла итоговое второе место, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

После короткой программы Турсынбаева занимала промежуточное второе место, пропустив вперёд только японку Рику Кихиру. Далее ей удалось сохранить свой успех. После двух видов - короткой и произвольной программ - Турсынбаева заняла итоговое второе место. В сумме она набрала 192.30 баллов.

Первое место осталось за Кихирой - 218.16 баллов. Третьей стала россиянка Светлана Константинова - 180.02.

В этом сезоне Турсынбаева на лёд ещё не выходила. Старт в Братиславе стал первым.

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