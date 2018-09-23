В Баку проснулся второй по величине в мире грязевой вулкан
В последний раз вулкан просыпался в феврале минувшего года после 50-летней спячки.
Фото : © Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана23 сентября 2018, 20:44
Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло сегодня, 23 сентября, около 8:53 утра по местному времени на территории Гарадагского района Баку. Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет Лайф.
Как сообщается, через час произошло второе извержение. Вблизи вулкана возникли трещину глубиной до 40 метров.
В последний раз вулкан просыпался в феврале минувшего года после 50-летней спячки.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4938348-24e7f5f18d179a3efcf18a87eaa8eed0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...