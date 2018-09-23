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В Баку проснулся второй по величине в мире грязевой вулкан

В последний раз вулкан просыпался в феврале минувшего года после 50-летней спячки.

Фото : © Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана23 сентября 2018, 20:44

Извержение грязевого вулкана Отман-Боздаг произошло сегодня, 23 сентября, около 8:53 утра по местному времени на территории Гарадагского района Баку. Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, пишет Лайф.

Как сообщается, через час произошло второе извержение. Вблизи вулкана возникли трещину глубиной до 40 метров.

В последний раз вулкан просыпался в феврале минувшего года после 50-летней спячки.


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