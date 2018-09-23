Почему с Головкиным захотят драться даже без его поясов

Еще в июне у Головкина было четыре пояса.

Журналист телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем чате на сайте прокомментировал перспективы казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) без титулов чемпиона мира, сообщает Sports.kz.

— Ты не думаешь, что теперь Головкину будет сложнее заполучить значимый бой — например, с Сондерсом? Пояса были его козырем. Конечно, теперь он уязвим, но кто захочет рискнуть против его силы без титулов на кону?

— GGG все еще принесет деньги. Так что он сможет сделать такие бои.

Напомним, еще в июне у Головкина было четыре пояса — IBF, WBA Super, WBC и IBO, однако теперь не осталось ни одного: IBF лишила его титула за отказ от обязательной защиты, а три оставшихся пояса он потерял, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу (50-1-2, 34 КО) в рематче.

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