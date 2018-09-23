Неизвестный открыл огонь в Санкт-Петербурге
По данным СМИ, мужчина стрелял в 39-летнего петербуржца Сергея Югая, который входил в "тамбовскую" группировку под кличкой Кореец.
Неизвестный стрелял из "мерседеса" в мужчину в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, мужчина был госпитализирован в Мариинскую больницу. В медицинское учреждение, как отмечается, раненого привезли знакомые.
По данным СМИ, неизвестный стрелял в 39-летнего петербуржца Сергея Югая, который входил в "тамбовскую" группировку под кличкой Кореец.
Сообщается, что он дважды сидел за вымогательство и налёты, а вышел из колонии полгода назад.
Номера иномарки стрелка уже установлены, начата проверка.
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